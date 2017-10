Secretário Ivaldo Sales reforça que o município tá viabilizando a instalação da UTI e o tratamento oncológico no Hospital do BTN.

O secretário Municipal de Saúde de Paulo Afonso, Ivaldo Sales Júnior, participou sexta-feira,27/10, da reunião do Conselho Municipal de Saúde (CMS), no auditório Edson Teixeira.

No encontro o secretário informou que há neste momento a boa vontade por parte da gestão em avançar nas questões; Plano Municipal de Saúde, tratamento oncológico no município e instalação da UTI no Hospital Municipal, no BTN.

Plano Municipal de Saúde

Ivaldo Sales – “Estamos elaborando para que direcionem todas as ações e atividades para melhorar o atendimento da saúde em Paulo Afonso, e como foi dito, pela primeira vez de forma ascendente, ou seja: município, estado e união; nós vemos de forma positiva porque através da conferência municipal realizada aqui, pontuamos as nossas necessidades e direcionamos o que precisamos para melhorar a saúde do município.”

Tratamento oncológico em Paulo Afonso

Ivaldo Sales – “Nós estamos avaliando desde o início do mandato todas as possibilidades para trazermos um centro ou instituto para oferecer esse tratamento aos nossos pacientes; já tivemos contato com o Hospital Chama de Arapiraca-AL, tivemos três reuniões, nos foi feito uma proposta, porém, não foi possível realizar; também conversamos com um médico em Paulo Afonso que tem interesse e por último, no mês passado, nós tivemos contato com o Instituto de Câncer de Alagoinhas-BA, e conversei com os três médicos responsáveis e eles querem conhecer a nossa realidade oncológica e a partir daí nós vamos trabalhar para instalar.

UTI no Hospital Municipal

Ivaldo Sales – “Em primeiro lugar, sem UTI não tem como ter o centro oncológico, a parte de quimioterapia e radioterapia é fundamental para dar suporte, quero dizer a população que tenham absoluta certeza que estamos com esse Plano para lutar por isso. No caso da manutenção da UTI não se pode planejar sem a participação do Estado e da União, o município não teria como assumir sozinho. O anúncio foi dado semana passada, quando voltávamos de Recife, e desde então estamos estudando sim fazer lá no hospital Municipal.”

Com informações do PA4