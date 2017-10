Secretaria Municipal de Saúde promove atualização em pré-natal para médicos da Atenção Básica

Nos dias 17 e 18 de outubro, no auditório da Univasf, os médicos da Atenção Básica participaram de um curso de atualização em pré-natal, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde.

O curso ministrado pela médica obstetra, Diana Pinheiros, teve como objetivo atualizar os médicos em prática e consulta qualificada às gestantes do município.

O acompanhamento durante a gestação é muito importante para ajudar mulheres a reduzir riscos associados, como por exemplo, sinais de trabalho de parto prematuro. É fundamental para diminuir a possibilidade de complicações relacionadas, como anemia, pré-eclâmpsia, diabetes gestacionais ou problemas de desenvolvimento do bebê no útero. Acredita-se também que bebês, cujas mães não receberam assistência durante a gestação são três vezes mais propensos a nascer com baixo peso.

A equipe da Secretaria observa que recebendo assistência pré-natal, as grávidas conseguem obter conselhos e informações sobre nutrição e exercício físico para uma gestação saudável, diminuindo os riscos de complicações que possam deixar sequelas.

