SAC em Paulo Afonso funcionará normalmente na sexta-feira (13)

O feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, nesta quinta-feira (12), interrompe o atendimento em toda a Rede SAC. No entanto, o cidadão que precisar de serviços como carteira de identidade, carteira de trabalho e demais documentos poderá aproveitar o tempo livre da sexta-feira (13) para procurar atendimento do SAC em Paulo Afonso e das unidades de 30 municípios e da capital baiana, além das três unidades itinerantes, atualmente em circulação pelo interior do estado.

As exceções ao funcionamento na sexta-feira são os Pontos Cidadão de Caetité, Inhambupe, Ipirá, Ribeira do Pombal, Barra da Estiva, Cícero Dantas, Coaraci, Cocos, Cruz das Almas, Serrinha, Tancredo Neves, Jeremoabo, Mucugê, Curaçá, Luís Eduardo Magalhães, Presidente Tancredo Neves, Piatã, Candeias e Guarajuba. Já o soteropolitano que também quiser buscar atendimento no sábado (14), encontrará abertos os postos dos Shoppings Salvador, Barra, Bela Vista e Paralela.

SAC Móvel

Neste fim de semana, as unidades itinerantes da Rede SAC visitam Tanque Novo, Itiruçu e Antônio Gonçalves, no dia 12. No sábado (14), serão visitadas Campo Formoso, Botuporã e Lajedo do Tabocal. Nesta última, a carreta permanece até o domingo (15). O SAC móvel oferece os serviços de RG, CPF, Recadastramento de Pensionistas do Estado, emissão de antecedentes criminais e Ouvidoria do Governo do Estado.

Para outras informações sobre a programação do SAC Móvel, os horários de atendimento e toda a documentação necessária para os serviços na Rede SAC, a Secretaria da Administração do Estado (Saeb) disponibiliza o Portal SAC, o aplicativo SAC Mobile.

Fonte: Ascom/Secretaria da Administração do Estado (Saeb)