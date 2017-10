Reunião no 20º Batalhão discute Segurança Pública em Paulo Afonso

O prefeito de Paulo Afonso em exercício, Flávio Henrique, se reuniu com o comandante do 20º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel, Carlos Humberto. Na oportunidade, foram feitas algumas reivindicações ao comandante sobre a segurança pública no município.

“A Prefeitura de Paulo Afonso pretende fazer um trabalho em conjunto com a Polícia Militar, buscando melhorar a segurança da população”, disse Flávio Henrique.

O prefeito em exercício frisou o quanto é importante a parceria e o bom relacionamento com a Polícia Militar. “Estaremos sempre à disposição da instituição para resolvermos os problemas que envolvam questões de segurança pública”, concluiu.

Participaram da reunião o vereador Marconi Daniel (PHS) e o secretário de Administração, Junior Benzota.

