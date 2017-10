Representantes do Governo Municipal participaram de evento da FASETE

A abertura do 7º Congresso Interdisciplinar da Faculdade Sete de Setembro, na terça-feira, 21/10, no ginásio esportivo do Colégio Sete de Setembro, reuniu mais de 1.500 pessoas de Paulo Afonso e de várias cidades da Região.

O CONINFA é um congresso organizado pela FASETE, tendo como meta proporcionar aos acadêmicos, professores e profissionais das diversas áreas uma visão interdisciplinar baseada na importância de se discutir o conhecimento a partir da moderna perspectiva de integração entre as diversas áreas do saber.

A primeira palestra do evento, que termina na sexta-feira (27) foi proferida pelo escritor, poeta e empreendedor social, Bráulio Bessa. O prefeito de Paulo Afonso em exercício, Flávio Henrique, elogiou a forma como o palestrante se dirigiu à plateia, segundo ele, uma aula de como o ser humano deve fazer para superar dificuldades.

“Foi um momento proveitoso, pois o palestrante da forma mais natural possível nos ensinou como fazer para melhorar a autoestima, superar as dificuldades e recomeçar”, comentou Flávio Henrique.

O prefeito em exercício parabenizou a equipe da FASETE pela organização do CONINFA, que classificou como um dos maiores eventos acadêmicos da Região.

Também estiveram presentes os secretários de Governo: Hermes Benzota de Carvalho Jr. (Administração); Ivaldo Sales Jr. (Saúde) e Regivaldo Coriolano (Turismo, Indústria e Comércio); e o presidente da Câmara Municipal, Marcondes Francisco.

Informe Publicitário

Autor: ASCOM/PMPA

Publicado no dia: 25-10-2017