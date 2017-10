Representantes da Prefeitura de Paulo Afonso participaram da abertura do Campeonato da Área Rural

Na quarta-feira, 04/10, no Estádio Álvaro de Carvalho, o prefeito de Paulo Afonso em exercício, Flávio Henrique, participou do Torneio Início do Campeonato de Futebol da Área Rural.

O evento realizado pela Prefeitura, sob a coordenação do Departamento de Esportes, envolve 29 equipes e 700 atletas de vários povoados. Ao fazer a entrega de padrões esportivos aos participantes, Flávio Henrique expôs sua satisfação em investir no esporte amador, segundo ele, um compromisso do Governo Municipal.

Também estiveram presentes, os secretários de Cultura e Esportes, Jânio Soares e de Administração, Hermes Benzota de Carvalho Jr e o diretor do Departamento de Esportes, José Matias Neto.

Autor: ASCOM/PMPA

Informe publicitário