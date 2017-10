Região de Ribeira do Pombal recebe o Mutirão de Cirurgias do Governo do Estado

Mais 15 municípios serão atendidos no Mutirão de Cirurgias Eletivas do Governo, realizado pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab). Desta vez, no período de 18 a 20 de outubro, a região de Ribeira do Pombal começa a ser atendida com a realização das pré-consultas. A unidade móvel ficará estacionada no Centro de Saúde – Rua João XIII, s/n Centro Ribeira do Pombal.

Também serão atendidos pacientes dos municípios de Antas, Banzaê, Cipó, Coronel João de Sá, Adustina, Nova Soure, Novo Triunfo, Olindina, Parapiranga, Sítio do Quinto, Cícero Dantas, Fátima, Heliópolis e Ribeira do Amparo.

A capacidade diária de consultas será de 180 pacientes, começando a partir das 7h e encerrando quando o último paciente for atendido. Durante a ação, serão realizados os seguintes procedimentos cirúrgicos: hérnias (umbilical, inguinal, epigástrica), histerectomia e colecistectomia. As cirurgias serão realizadas no Hospital Santa Tereza, em Ribeira do Pombal, a partir do dia 21 de outubro.

Recomendações para o atendimento

Para ser atendido no Mutirão, os pacientes devem ser cadastrados pelas Secretarias Municipais de Saúde em uma lista única, ou devem ter exames laboratoriais indicando a necessidade de realizar uma das cirurgias oferecidas pelo programa.

No caso de cirurgia de vesícula, os pacientes precisam estar em jejum para a realização do exame de ultrassonografia (USG). Para as mulheres que farão o procedimento de histerectomia, será preciso levar o exame preventivo atual e, se ainda menstruam, devem levar também o exame Beta HCG.

Para saber se a pessoa está cadastrada para passar pela cirurgia, basta consultar a lista única, disponível no site. O paciente ou responsável também poderá ir até a Secretaria Municipal de Saúde de seu município, para saber se o seu nome consta na lista para a realização do procedimento.