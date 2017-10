REFIS 2017: Contribuintes podem quitar dívidas com 100% de desconto em multa e juros

Chegou a hora de ficar em dia com o fisco municipal e dizer adeus às dívidas. O Município de Paulo Afonso iniciou nesta terça-feira, 17 de outubro, o Programa de Recuperação Fiscal (Refis 2017) com benefícios para quem optar pela quitação dos débitos.

Os contribuintes terão 100% de desconto em multa e juros mediante o pagamento à vista ou em até 12 parcelas. Em caso de parcelamento acima disso, as reduções serão gradativas conforme o número de parcelas.Todos os tributos municipais poderão ser refinanciados.

Pessoas físicas e jurídicas com débitos devem procurar atendimento no CAC – Centro de Atendimento ao Cidadão, no prédio da Prefeitura, Avenida Apolônio Sales, no 925, de segunda a sexta-feira das 7h às 13h.

Publicado no dia: 19-10-2017