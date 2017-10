RBN FM responde ao Portal PA4.COM.BR sobre estado de saúde do prefeito Luiz de Deus

O Portal PA4.COM.BR questionou na quinta-feira,26, sobre a falta de informação oficial sobre estado de saúde do prefeito Luiz de Deus. O Programa Ronda 93 da RBN FMdivulgou informações oficiais na tarde de quinta-feira (26) sobre a recuperação do prefeito Luiz de Deus.

O Portal PA4.COM.BR e a falta de informação oficial acerca do assunto

Na opinião do Portal PA4.COM.BR, a Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal (ASCOM-PMPA) deixa que se fale tudo e mais um pouco sem cumprir o seu papel de informar com frequência o estado de saúde de Luiz de Deus – que é de interesse público – e não deveria em hipótese alguma ser tratado como objeto de fofoca.

Espera-se que a ASCOM-PMPA mude de atitude e acabe com essa boataria simplesmente informando oficialmente a evolução do tratamento de Luiz de Deus, para também confortar as pessoas que lhe creditaram a cidade e que se preocupam com ele.

O Portal PA4.COM.BR espera um retorno da assessoria para cumprir seu papel de informar com imparcialidade.

RBN FM responde ao Portal PA4.COM.BR

Prefeito Luiz de Deus deixa Hospital e vai para apartamento da família

O Programa Ronda 93 da RBN FM apresentou informações oficiais na tarde de quinta-feira (26) sobre a recuperação do prefeito Luiz de Deus.

De acordo com as informações do repórter Gil Leal e do Radialista Fábio Salvador que também é Assessor de Comunicação do Município, Luiz de Deus recebeu alta médica na quinta, 26, e seguiu para um apartamento da família. O prefeito vai continuar na capital baiana para realizar algumas revisões e seu retorno para a cidade de Paulo Afonso ainda não foi informado.

Luiz ausente da Prefeitura a mais de um mês:

O Prefeito Luiz Barbosa de Deus foi submetido no último 22 de setembro a um procedimento cirúrgico de revascularização do miocárdio, no Hospital Santa Isabel, em Salvador.