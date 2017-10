Publicado a lista de classificados do Processo Seletivo na área da Saúde da Prefeitura de Paulo Afonso-BA

Está publicado no Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Paulo Afonso-BA, do dia 10, o resultado da primeira etapa do Processo Seletivo Simplificado destinado à seleçãode pessoal para atuar como Médico, Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Técnico de Enfermagem com curso de Vacinador, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo e Psicólogo, por meio de Contrato Administrativo por Tempo Determinado.

Nessa primeira etapa foi feita a Análise Curricular/Documental. Na próxima etapa serão realizadas entrevistas com os classificados nos dias 17, 18 e 19 de outubro de 2017, no horário compreendido das 13h às 17h, na Secretaria Municipal de Saúde, por ordem de chegada.

Os aprovados ao final das duas etapas receberão salários que variam de R$ 937,00 (Técnico de Enfermagem) e R$ 12.000,00 (Médico). Veja a lista dos classificados para a segunda e última etapa e todos os cargos e salários no Diário Oficial do Município.

Informações e esclarecimentos através do telefone do Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde: (75) 3282 – 5140.