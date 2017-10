No Clube Paulo Afonso – CPA, nesta sexta-feira,20, a partir das 22h, Seresta no Salão Nobre com Lissinho Bruno e Banda, uma sexta mais que perfeita.E no sábado e domingo, a tarde, na pérgula das piscinas, Banda Extra G e Bia Leite e convidados.

Mais informações na secretaria do clube.

Endereço: R. Eng. Marchetti, 50 – Gen. Dutra, Paulo Afonso – BA

Telefone: (75) 3281-2399