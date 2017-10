Estreia nessa segunda-feira, a partir das 12h até as 13h o programa Edilson Valério “O Amigo do Esporte”, na rádio Paulo Afonso FM – 104,9.

A rádio Paulo Afonso FM, localizada no bairro dos Rodoviários, um dos bairros que faz parte do complexo do BTN, apesar de ser uma emissora com apenas 4 anos que está no ar, tem conquistado a preferência dos ouvintes do complexo do BTN, que chega a mais de 50.000 habitantes.

A rádio Paulo Afonso FM, com uma programação eclética, com músicas e informações, procura estar sempre atualizada com novidades para agradar os ouvintes. E seguindo esse proposito estreia nessa segunda – feira a partir das 12h o programa Edilson Valério o “Amigo do Esporte”, que será mais uma opção de entretenimento da sua rádio Paulo Afonso FM – 104,9.

Edilson Valério, que o produtor e apresentador do programa Edilson Valério “O Amigo do Esporte”, na rádio Paulo Afonso FM diz que dentro do programa o ouvinte terá como atrações; Entrevistas, Memorias do Esporte, Giro Esportivo, Homenagem do mês, arbitragem e notícias dos Babas. Fica o convite, a partiras das 12h sintonize a radio Paulo Afonso FM 104,9 – no seu radio, ou acesse o site –www.pauloafonsofm.com.br e também pelo aplicativo no Play Estore – Paulo Afonso FM e no site RadiosNet em rádios FM da Bahia – Vale do São Francisco.

O programa de Edilson Valério vai ao ar logo após o programa apresentado por Anderson Rodrigues, Show da Ilha, que começa as 9h até as 11:50.