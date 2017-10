Programa “A voz dos bairros” estreia na Rádio Paulo Afonso FM 104,9

A Rádio Comunitária Paulo Afonso FM 104,9, apresenta uma grande novidade: a estreia do programa “A voz dos bairros”, com apresentação e produção do radialista Bob Charles,

com o objetivo de aproximar o jornalismo dos problemas e interesses das comunidades. Todos os bairros do BTN serão contemplados. O programa vai ao ar das 13 às 15h, e começa nesta segunda-feira, 06 de novembro. O programa tem no seu contexto principal, as diversas reivindicações, sugestões e críticas dos moradores. Circulando nos bairros um repórter do programa irá conferir de perto os problemas relatados pelos moradores. No Studio, além de abordar questões de interesse público, Bob Charles vai conversar com as autoridades que irão responder aos questionamentos dos moradores e empresários dos referidos bairros.

Por: Luiz Brito DRT/BA 3.913