Presidente do Legislativo, Marcondes Francisco, prestigia Audiência Pública sobre privatização da Chesf

A preocupação com uma possível privatização da Eletrobrás e, consequentemente, da Companhia Hidro Elétrica do Rio São Francisco (Chesf), foi o motivo que levou o Presidente da Câmara Municipalde Paulo Afonso Marcondes Francisco dos Santos, estar presente durante a audiência pública promovida pela Câmara de Vereadores de Delmiro Gouveia, em parceria com as câmaras de Piranhas e Pariconha, na manhã de sexta-feira (29), em Delmiro Gouveia – AL. A Audiência Pública sobre a possível privatização da Chesf, reuniu lideranças políticas de Alagoas, Pernambuco, Sergipe e Bahia, sindicalistas, entidades de classe e população, que debateram sobre a possível venda da empresa e as consequências para o Rio São Francisco.

A mesa teve como anfitriões os presidentes das câmaras de Delmiro e Pariconha, Ezequiel de Carvalho Costa (PSB) e José Hilton (PSB), respectivamente, e os vereadores Cacau Correia (PTdoB), de Delmiro Gouveia, e Cacau Pereira (PSDB), de Piranhas. Propositor do requerimento para a realização da audiência, o vereador Cacau Correia, que também é chesfiano, falou que a reunião é uma ferramenta de conscientização. “O que pretendemos através dessa audiência é fazer com que a população se conscientize sobre essa medida do governo federal, que trará grandes perdas não só para os nordestinos, mas para todos, em diversos aspectos, especialmente para o Rio São Francisco”.

O deputado Inácio Loyola (PSB/ AL), o Deputado estadual por Pernambuco, Lucas Ramos (PSD), presidente da frente parlamentar em defesa da Chesf, o diretor do Instituto Ilumina Nordeste e ex-chesfiano, João Paulo Aguiar; o vice-presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco, Maciel Oliveira; o ex-diretor de engenharia da Chesf José Ailton de Lima entre outros políticos e convidados também estiveram presentes.

ASCOM/CMPA – José Renaldo de Carvalho Silva

Com ASCOM CMDG