Presidente do Conselho Municipal de Saúde fala sobre saúde pública e saneamento básico

Como estava previsto, atendendo ao convite do vereador Albério Faustino Farias (PT ), o Sr. Ghiarone Garibalde Santiago de Melo, Presidente do Conselho Municipal de Saúdeparticipou da Sessão Ordinária da Câmara Municipal, desta segunda-feira dia 23, onde explanou sobre a atual situação da saúde pública no município, Plano Municipal de Saúde, taxa de esgoto, Plano Municipal de Saneamento Básico (contrato da Embasa), temas pertinentes ao Conselho Municipal de Saúde, que tem sido pauta de debates durante as sessões da câmara nos últimos meses, como também respondeu a várias indagações, questionamentos e esclarecimentos de interesse não só do Legislativo, como também da população pauloafonsina, representada pelos vereadores. Ao termino da participação do Sr. Ghiarone Garibalde, na sessão ordinária, o mesmo convidou que todos os vereadores participassem das reuniões do Conselho Municipal de Saúde.

A participação do Sr. Ghiarone Garibalde na Sessão da CMPA estava agendada para a Sessão do dia 16 de outubro, que por motivo da ausência do vereador preponente,( Albério Faustino), foi reagendada para a Sessão desta segunda feira, 23 de outubro de 2017.

ASCOM/ CMPA – José Renaldo de Carvalho Silva.