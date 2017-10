Presidente da Câmara Municipal saúda o servidor público

O presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso, Marcondes Francisco dos Santos (PSD), saúda os servidores públicos, neste sábado, 28 de outubro de 2017, Dia do Servidor Público, reconhecendo e agradecendo a dedicação, o comprometimento e o zelo no exercício da função. A data celebra o profissional que trabalha nas mais variadas áreas do Poder Público.

Marcondes Francisco reconhece que o compromisso de cada servidor público em suas funções estabelece, na prática, a diferença entre uma máquina estatal ineficiente e injusta e um Estado democrático, ético, atento aos direitos de todos os cidadãos. “Parabenizo todos os servidores públicos pela passagem do Dia do Servidor Público, 28 de outubro. É justa a homenagem, pois os servidores são fundamentais às instituições públicas”. Ressalta o presidente da Câmara Municipal.

O Dia do Servidor Público foi instituído no governo do presidente Getúlio Vargas, em 1937, através da criação do Conselho Federal do Serviço Público Civil. As leis que regem os direitos e deveres dos funcionários que prestam serviços públicos estão no decreto nº 1.713, de 28 de outubro de 1939, data originária ao dia da comemoração.

ASCOM- CMPA

