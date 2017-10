Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso participa de encontro da Caravana de Negócios da Desenbahia

Na quarta-feira (18), às 19h, no auditório da Faculdade Sete de Setembro, em Paulo Afonso, Otto Alencar Filho proferiu palestra de apresentação da Agência de Fomento para empresários e lideranças da região. Marcondes Francisco do Santos, presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso esteve presente ao encontro da Caravana do Norte, ação institucional da Agência de Fomento do estado no auditório da Fasete e a palestra do presidente da Desenbahia, Otto Alencar Filho. Além do presidente do Legislativo, estiveram presentes, representando o Executivo os secretários de Turismo, Indústria e Comércio, Regivaldo Coriolano, Agricultura e Aquicultura, Jandirson Campos Torres e de Administração, Hermes Benzota de Carvalho Jr, convidados e empresários de vários seguimentos.

Entre os dias 17 a 19 de outubro a Desenbahia realiza mais uma ação para interiorizar o crédito e fomentar a economia do estado. A Caravana do Norte, ação institucional da Agência de Fomento do estado, percorrerá os municípios de Paulo Afonso, Glória, Belém do São Francisco e Juazeiro, integrada pelo presidente da Desenbahia, Otto Alencar Filho, pelo diretor de Negócios, Francisco Miranda, pelo gerente Comercial Marko Svec e o pelo gerente de negócios da Região Norte, Roberto Parish, com o objetivo de apresentar aos empresários da região, o crédito com as melhores condições de mercado do estado.

ASCOM / CMPA-José Renaldo de Carvalho Silva