Presidente da Câmara, Marcondes Francisco quer que estudantes visitem a Câmara para conhecer como surgem as leis

O presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso, Marcondes Francisco dos Santos (PSD) quer que os estudantes de escolas da rede pública e privada visitem com mais frequência à Casa, para conhecer como surgem as leis.

“Precisamos passar às crianças a importância do Poder Legislativo, para que se tornem adultos conscientes e participativos”, comentou o vereador.

As Escolas podem organizar grupos com até 25 estudantes para a visita, que deve ser agendada previamente junto a Assessoria de Comunicação da Casa- ASCOM. Os alunos terão acesso ao Memorial da Câmara e ao Plenário Dr. Manoel Josefino Teixeira, tendo acesso às galerias caso os vereadores estejam em sessão durante a visita. “No Plenário, os alunos acompanharão os debates dos vereadores, no local onde as propostas para a cidade são votadas”, afirmou o presidente da Casa, vereador Marcondes Francisco.

Por: Luiz Brito – Assessoria da Presidência