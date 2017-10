Prefeitura retira outdoors próximos a rodoviária

A Prefeitura Municipal de Paulo Afonso, por meio da Assessoria de Comunicação convoca todos os interessados e responsáveis pela instalação de outdoors no município,pessoa física ou jurídica, a comparecer à Secretaria de Administração, até o dia 27 de outubro de 2017, no horário das 8h às 13h, para regularização da ocupação do espaço público utilizado para tal finalidade, sob pena de retirada compulsória.

A Prefeitura, informa à população que a retirada dos outdoors instalados próximos a rodoviária tem por objetivo o cumprimento da Lei nº. 915/2001 – Código de Postura do Município de Paulo Afonso, especificamente o que dispõe o Art. 39, IV, V.

ASCOM

