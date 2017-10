Prefeitura de Paulo Afonso comunica alteração no Processo Seletivo Simplificado para contratação de profissionais da área de saúde

Em virtude da grande procura de interessados em participar do Processo Seletivo Simplificado para contratação por tempo limitado, de acordo com o Edital nº PSS – SMS – 001/2017, a Prefeitura de Paulo Afonso comunica alteração no item 10 do referido edital, que passa a ter a seguinte redação:

10 – Cronograma de Seleção:

26 a 28/09/2017 – Inscrição na Secretaria Municipal de Saúde – SMS, situada à Avenida Apolônio Sales, 266 – Centro – Fone: (75) 3282-5140, no horário das 7h às 13h.

29/09/2017 a 09/10/2017 – Análise curricular

11/10/2017 – Divulgação do resultado da análise curricular.

16 a 20/10/2017 – Entrevista na Secretaria Municipal de Saúde – SMS, situada à Avenida Apolônio Sales, 266 – Centro – Fone: (75) 3282-5140.

24/10/2017 – Divulgação do resultado final.

Autor: ASCOM/PMPA

Publicado no dia: 03-10-2017

INFORME PUBLICITÁRIO