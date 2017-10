Prefeitos e representantes de municípios sedes de usinas hidrelétricas se reuniram em Paulo Afonso

O prefeito de Paulo Afonso em exercício, Flávio Henrique, recebeu no dia 20/10, no auditório da Secretaria Municipal de Educação, prefeitos, assessores, e representantes de cidades sedes de usinas hidrelétricas e alagadas.

Flávio Henrique mostrou através de slides e planilhas, as perdas sofridas por essas cidades, com mudanças de cálculos da CFURH (Compensação Financeira pela Utilização dos Recursos Hídricos), valor pago pela Companhia Hidroelétrica do São Francisco aos municípios onde foram construídas usinas hidrelétricas.

O prefeito em exercício conscientizou os colegas gestores sobre os valores que os municípios têm deixado de arrecadar anualmente, o que segundo ele, não tem sido observado pelo governo Federal.

“Nós não podemos nos calar, portanto temos o dever de cobrar o que é nosso de direito, para não continuarmos sendo penalizados com pacotes de medidas que só têm nos prejudicado”, observou.

No final do encontro, Flávio Henrique frisou: “As prefeituras devem estar atentas, pois temos o dever de melhorar nossas receitas, para que possamos realizar mais obras que atendam às necessidades dos munícipes ”.

Estiveram presentes à reunião, prefeitos, secretários municipais, vereadores e representantes das cidades de Paulo Afonso e Pilão Arcado (BA); Água Branca Delmiro Gouveia e Piranhas (AL); Canindé de São Francisco (SE); Petrolândia e Jatobá (PE).

Publicado no dia: 20-10-2017

