Prefeito Flávio Henrique anuncia que o HMPA terá UTI

A notícia mais esperada pelos pauloafonsinos foi dada durante entrevista concedida por Flávio Henrique a uma emissora de rádio da cidade. Segundo ele, o HMPA- Hospital Municipal de Paulo Afonso, passará por uma reforma, ampliação e adequação do seu espaço físico. O projeto que prevê inicialmente a instalação de seis leitos, já será trabalhado a partir da próxima semana. Ainda de acordo com o prefeito em exercício, a obra será realizada com recursos do município.

“Vamos garantir também os recursos para a aquisição de equipamentos médicos, destinados à futura ala de UTI do Hospital Municipal de Paulo Afonso. Nossa finalidade é atender ao nosso povo, dando, no futuro, suporte aos pacientes de oncologia que fazem tratamento fora do domicilio. Com a construção da UTI, poderemos ter o tratamento oncológico em nosso município, onde poderemos oferecer consultas, tratamento quimioterápico, além do pós-tratamento. Dessa forma, estaremos melhorando o atendimento, não apenas aos pacientes, mas também a seus familiares, focando no atendimento humanizado”, disse Flávio Henrique.

Flávio Henrique comentou também, que sempre sonhou com esse dia, um desejo do ex-prefeito Anilton Bastos Pereira e do prefeito licenciado, Luiz de Deus. Para ele, contribuir com a realização de um sonho dos pauloafonsinos, construindo uma saúde melhor para o município é um compromisso da Prefeitura Municipal de Paulo Afonso.

Autor: ASCOM/PMPA

Publicado no dia: 20-10-2017

