Prefeito em Exercício se reuniu com servidores municipais

Na manhã do dia 06/10, no auditório da Secretaria Municipal de Educação, o prefeito em exercício, Flávio Henrique, se reuniu com servidores municipais para ouvi-los e tambémapresentar as propostas de otimização de ações do executivo. Os servidores também apresentaram suas ideias ao chefe do executivo, de acordo com suas peculiaridades.

Cada secretaria poderá agregar sugestões que aperfeiçoem os processos e as ações municipais, para oferecer serviços cada vez melhores e mais céleres à cidade e ao cidadão.

Essa integração mostra a preocupação e respeito do prefeito em exercício, em buscar sempre o diálogo com todos sobre o andamento das atividades. A sugestão é que essas reuniões aconteçam a cada três meses, para que juntos, prefeito, secretários e servidores, possam estar em uma só sintonia.

Autor: ASCOM/PMPA