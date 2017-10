Prefeito de Paulo Afonso em exercício se reúne com diretoria da Chesf em Recife

Nesta quinta-feira, 19/10, prefeito de Paulo Afonso em exercício, Flávio Henrique, foi a Recife – PE, onde participa de uma reunião com a Diretoria da Companhia Hidroelétrica do São Francisco.

Na pauta, entre outros assuntos, estão a reforma e adequação do Hospital Nair Alves de Souza para a instalação da UTI e a liberação de pontos turísticos, a exemplo do teleférico sobre o cânion do Rio São Francisco (bondinho), desativado há quase dez anos.

“São muitos itens a ser abordados e esse é o momento de mostrar à presidência da Chesf que precisamos dela como parceira para dar andamento em algumas ações, disse o prefeito em exercício.

Flávio Henrique completa que “A Chesf é uma parceira e precisamos nos unir para ver as prioridades. A empresa tem consciência do papel com Paulo Afonso, e agora é o momento de arregaçar as mangas e trabalhar”.

