Prefeito de Glória assina Termo de Compromisso para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico

O prefeito do município de Glória, David Cavalcanti (PP), esteve com o Secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Gilvan Lisboa, no município de Lagoa Grande – PE, participando da solenidade de assinatura dos Termos de Compromisso entre a AGB Peixe Vivo e o município de Glória.

Com o destaque para a parceria com o articulador, Claudio Ademar, o município de Glória foi contemplado pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, tendo sua manifestação de interesse aprovada entre os 83 municípios do submédio São Francisco que se candidataram.

Segundo o prefeito David Cavalcanti, com o plano de saneamento em mãos o município poderá realizar o mapeamento das necessidades reais do município e, “com o apoio do Deputado Federal Mário Júnior, poderemos buscar investimentos junto ao Ministério das Cidades, Ministério da Integração, FUNASA, Secretaria de Recursos Hídricos do Estado”.

“Nosso objetivo é concluir o saneamento básico da sede do município, bem como levar este benefício para todas as comunidades, principalmente as ribeirinhas, ajudando a melhorar a qualidade das águas do nosso rio São Francisco e a qualidade de vida dos nossos munícipes”, declarou David Cavalcanti.

