Praça do Turista acontece até domingo, dia 15

A segunda edição da Praça do Turista acontecerá neste feriado prolongado do Dia das Crianças, iniciado na quinta-feira (12) e se estendendo até o domingo (15). O horário da programação será das 18h às 22h, com feira de artesanato típico, gastronomia regional, agendamento de passeios turísticos e música ao vivo. A Praça do Turista fica localizada na Av. Getúlio Vargas, centro.

Considerado um dos mais procurados destinos turísticos da Bahia, Paulo Afonso tem atraído um número cada vez maior de visitantes, especialmente durante os feriados prolongados. Nessas ocasiões é comum ter um aumento no fluxo de turistas que visitam o destino para conhecer as belezas naturais, o cânion do Rio São Francisco e o maior complexo de usinas subterrâneas do Brasil, construído pela CHESF.

A Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio, através do Departamento de Turismo, tem o objetivo com a Praça do Turista de incrementar aquele espaço público com uma feira de artesanato típico que contemple apenas artesãos da cidade, e ainda proporcionar aos visitantes a oportunidade de apreciar a gastronomia regional e assistir a apresentações musicais.

Na quinta (12) teve pula-pula para as crianças, gratuitamente, na sexta (13) e sábado (14) terá a apresentação do artista pauloafonsino Jailson Baiano, apresentando seu show de voz e violão e a programação se estende até o domingo.

