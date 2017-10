Paulo Afonso Futsal é goleado na Copa do Setrão em Canindé/SE e fica fora da Final

A equipe de Futsal que representou a cidade de Paulo Afonso na 1ª Copa Sertão de Futsal 2017, realizada na cidade de Canindé/SE, foi goleada nas semifinais do campeonato,perdendo para a equipe do R5Canindé, por 4 a 1, na noite de sábado, dia 14, às 20h15. Já a equipe da Associação Atlética Agrovila Canindé (AAAC), que tem no comando o brilhante Técnico pauloafonsino, Professor Guilherme Amorim, venceu mais uma vez na competição, desta vez goleando a equipe de Glória/SE por 4 a 1.

A grande Final da Copa do Sertão 2017 será realizada por 02 (duas) equipes da casa, R5Canindé enfrentará a Associação Atlética Agrovila Canindé (AAAC) numa belíssima partida jamais vista, pois ambas as equipes possuem atletas experientes, muitos sendo Profissionais do Futsal.

Da Redação Paulo Afonso Esportes

Por Edilson Valério