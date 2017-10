Paulo Afonso adere à manifestação dos prefeitos baianos nesta quinta-feira, 26/10

A Prefeitura de Paulo Afonso aderiu à paralisação dos municípios baianos, programada para esta quinta-feira, 26/10, fechando as portas em protesto à grave crise financeira que atinge o pais, afetando as cidades brasileiras.

Nesse dia não haverá funcionamento administrativo nas repartições públicas municipais, sendo mantidos os somente serviços essenciais. O movimento que também acontece em todos os estados do Brasil, tem apoio da Confederação Nacional dos Municípios (CNM).

O Decreto 5343, assinado pelo prefeito de Paulo Afonso em exercício, Flávio Henrique, nesta quarta-feira, 25/10, define o dia 26 de outubro de 2017 como o Dia de Mobilização em Apoio ao Movimento Pró-Município.

De acordo com informações da UPB – União dos Municípios da Bahia, mais de 300 prefeitos participarão no Movimento Pró-Município, que acontece no Centro Administrativo, em Salvador. A mobilização que terá início às 8h30 com término previsto para as 16h pretende chamar a atenção de pautas prioritárias e da crise que assola os municípios.

ASCOM/PMPA

Publicado no dia: 25-10-2017

