O Prefeito Flávio Henrique e o vereador Leco foram até Canindé de São Francisco para tratar do Plano Municipal de Saneamento Básico

Na segunda-feira, 25/9, o prefeito de Paulo Afonso em exercício, Flávio Henrique Lima, acompanhado do 1º Secretário da Câmara Municipal de Paulo Afonso, vereador Alexandro Fabiano da Silva (Leco),estiveram na cidade de Canindé de São Francisco – SE, onde participaram da reunião de apresentação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, com a Empresa de Consultoria que vai executar o Plano Municipal de Saneamento, em parceria com a Prefeitura de Paulo Afonso. Foram contemplados os municípios de Canindé – SE, Jeremoabo – BA e Delmiro Gouveia e Piranhas – AL.

Em Paulo Afonso o Plano Municipal de Saneamento começa a ser executado agora nesse de outubro, sendo que na primeira etapa a empresa vai realizar uma minuciosa pesquisa de dados e informações no Município. A Prefeitura vai formar o grupo de trabalho nomeado por Decreto, com atribuições relativas à execução do plano. Já as ações no campo serão iniciadas no final do mês.

Feito o trabalho de pesquisa e de campo, a Prefeitura vai realizar Audiências Públicas junto à comunidade para colher todas as reivindicações e necessidades que dizem respeito a saneamento e resíduo sólido, vendo a assim a realidade de todas as comunidades, inclusive da Área Rural.

“O Plano Municipal de Saneamento Básico vem para melhorar as condições de tratamento de esgoto de Paulo Afonso, pois é um projeto audacioso e muito importante para nossa cidade”, comenta Flávio Henrique.

Presentes no encontro na cidade sergipana os gestores de cidades da Bahia e Alagoas, apresentaram questionamentos relacionados ao assunto. Após a discussão, trataram de apresentar previamente suas estratégias, seus planos futuros e reivindicações.

Autor: ASCOM/PMPA

Publicado no dia: 28-09-2017

