Nube seleciona para 4.320 vagas de estágio em todo o país

Núcleo Brasileiro de Estágios (Nube) está selecionando candidatos para 4.111 vagas de estágio em todo o país. Há oportunidades para estudantes do ensino médio, técnico, tecnólogo e superior, períodos matutino e noturno. As bolsas variam de R$ 600 (bacharelado em música – habilitação em canto) a R$ 1.949,02 (administração com ênfase em seguros e previdência).

Os interessados em concorrer às vagas devem se cadastrar no site www.nube.com.br.

Entre os cursos com vagas estão administração, administração com ênfase em seguros e previdência, administração com ênfase em TI, administração geral, bacharelado em música – habilitação em canto, ciências químicas – licenciatura e bacharelado, ciências biológicas, ciências contábeis, ciências – literatura plena matemática – formação de professor, computação, comunicação e design digital, comunicação social – cinema, comunicação e marketing, direito, educação física, esportes, engenharia ambiental, engenharia civil, ensino médio, ensino médio integrado a mecatrônica, gerenciamento de redes, gestão da informação, gestão comercial, letras – secretariado executivo, marketing, psicologia, relações públicas, tecnologia em design gráfico, técnico ambiental e de segurança, técnico em vendas, zootecnia.

Por G1