Na SUPLOG, Prefeito Municipal recebe Nota Técnica para realização dos serviços de restauração e manutenção das vias asfálticas

Em reunião ocorrida na Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia, o Prefeito Municipal, David Cavalcanti, esteve com a Superintendente de Planejamento em Logística de Transporte,Maria Amélia Pompeu do Amaral, para tratar de questões ligadas a restauração e manutenção das vias asfálticas.

Como resultado, o Governo do Estado emitiu Nota Técnica para realização dos serviços de restauração e manutenção das vias asfálticas que compreendem a rodovia BA-210, no trecho em que atravessa o município de Glória, bem como inclui a recuperação das vias de acesso ao município.

A realização do serviço, que compreende a recuperação de cerca de 373,24km da BA-210, tem investimento previsto de 100 milhões de reais, e encontra-se em fase licitatória, com assinatura da ordem de serviço prevista para o mês de novembro do corrente ano.

O atendimento das solicitações feitas pelo Governo Municipal advém da reunião ocorrida em abril, junto ao Deputado Federal Mário Negromonte Júnior e ao Secretário de Infraestrutura do Estado da Bahia, Marcos Cavalcanti.

Prefeito Municipal realiza doação de terreno para construção da sede da Colônia de Pescadores Z-86

Em cerimônia ocorrida na Câmara Municipal de Glória, o Prefeito Municipal, David Cavalcanti, realizou a entrega da documentação de doação do terreno para a construção da sede da Colônia de Pescadores Z-86, que conta atualmente com 225 membros associados, tendo como Presidente a Sra. Elisângela.

Com a finalidade de possibilitar a melhoria e otimização dos meios de trabalho na região, uma vez estruturada, a Colônia de Pescadores trará inúmeros benefícios para o município, proporcionando o desenvolvimento e ampliação das atividades relacionadas a pesca e a manutenção dos altos índices de produção de pescados da Capital da Tilápia do Brasil.

Estiveram presentes na cerimônia o Secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Gilvan Lisboa e a equipe da Secretaria, o representante da Bahia Pesca, Almeida Júnior, que realizou, na oportunidade, a entrega de 75 DAPs aos pescadores, além dos vereadores Gilmar Pereira e Bezeca, e dos pescadores e piscicultores membros da Colônia.

