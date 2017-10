Na SUPEC, Prefeito Municipal recebe autorização para implantação de redes de eletricidade na Ciclovia e em diversas comunidades rurais

Em Salvador, o Prefeito David Cavalcanti esteve, na quinta-feira, 05, em reunião com o Superintendente de Energia do Estado da Bahia, Celso Reinaldo.

A reunião teve como pauta a autorização para a implantação de rede de eletricidade primária na Ciclovia do município, em um trecho que compreende 2,200km, com um benefício de aproximadamente R$ 200.000,00, o que viabilizará a prática de exercícios físicos durante o período noturno.

Fora também autorizada a implantação de eletrificação rural em diversas comunidades do município, tais como Cerquinha, Brejo do Burgo, Malembá, Alto do Salgadinho, Porto da Serra e Quixaba.

Na oportunidade, foi reiterada a solicitação de implantação de energia elétrica para o Povoado Caruru e para a comunidade indígena da Baixa do Chico, no Raso da Catarina.

O atendimento das solicitações foi resultado da reunião ocorrida em abril, junto ao Deputado Federal Mário Negromonte Júnior, o Secretário de Infraestrutura do Estado da Bahia, Marcos Cavalcanti, o Superintendente de Energia do Estado da Bahia, Celso Reinaldo, e do Suplente a Deputado Estadual, Dernival Oliveira.

ASCOM – Prefeitura Municipal de Glória | Avenida Presidente Geisel, 48