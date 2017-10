Lar da Criança Vicentina completa 30 anos de fundação. ‘Já passaram mais de 3 mil crianças por aqui’

Na segunda-feira 16, Pe. Gilmar celebrou na igreja matriz de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro a santa missa pelos 30 anos de fundação do Lar da Criança Vicentina, que atende hoje 120 crianças.

A proposta de criação do Lar da Criança aconteceu em 16 de outubro de 1989, depois de uma assembleia geral entre conselheiros, sócios e diretores do Serviço de Assistência ao Menor de Paulo Afonso (SAMPA) que decidiram por unanimidade fechá-lo e incorporar seu patrimônio à sociedade São Vicente de Paulo, ‘Lar da Criança’ foi o nome dado pelo então bispo da diocese de Paulo Afonso dom Aloysio Leal Penna; em junho de 1990 iniciaram suas atividades.

30 anos depois foram 3.200 crianças que passaram pelos cuidados dos educadores sociais e voluntários do Lar da Criança Vicentina

“A instituição é de grande importância porque ela promove a cidadania, ela traz a criança e o adolescente e eles aprendem muita coisa, têm uma experiência boa de vida, e eles se transformam social e pessoalmente”, disse Marileide, educadora social do Lar da Criança há 27 anos.

Marileide explicou ainda que no Lar as crianças têm a aula de manhã e à tarde desenvolvem outras atividades. “Nós temos projetos sociais, comemoramos todas as datas da cidade, cívica, fazemos todos os eventos: natal, carnaval e São João, e fazemos o nosso momento cristão de modo atender crianças de todas as religiões.”

Padre Gilmar rezou pelos voluntários, pessoas que já passaram pelo Lar da Criança, e crianças que já partiram: “Nós agradecemos a todos os parceiros que nos ajudam a manter essa obra de caridade tão importante para o nosso município.”

A diocese de Paulo Afonso agradece a parceria com a prefeitura municipal e cada pessoa que ao longo desse tempo contribuiu com a formação dessas crianças.

