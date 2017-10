Itabaiana será homenageada por escola de samba

A cidade de Itabaiana, conhecida nacionalmente por ser a capital do caminhão, será homenageada pela escola de samba Rosas de Ouro, de São Paulo. A cidade serrana terá destaque em uma das alas da escola que apostará no enredo “Pelas estradas da vida, sonhos e aventuras de um herói brasileiro”, para conquistar o título do Carnaval de São Paulo em 2018.

O tema da escola é uma homenagem aos caminhoneiros e segundo o prefeito de Itabaiana, Valmir dos Santos, a equipe da prefeitura está se reunindo com a comissão organizadora da Rosas de Ouro.

De acordo com ele, há possibilidade de que a Rainha dos Caminhoneiros Mirim e a Rainha dos Caminhoneiros da categoria adulta estejam presentes durante o desfile que ocorrerá no Sambódromo do Anhembi no dia 9 de fevereiro.

Ainda conforme o prefeito, a homenagem possibilitará que a cidade tenha uma visibilidade maior em outros estados do país. “Vejo que assim a gente mostra a autoestima do nosso povo e a importância da cidade para Sergipe e para o Brasil. Isso demonstra o reconhecimento do caminhoneiro da nossa cidade”, declarou.

Por Yago de Andrade