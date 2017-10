Inscrições abertas para o curso básico de locutor no BTN

Inscrições podem ser feitas pelo telefone, (75) 98800-7122. As aulas serão ministradas apenas aos sábados das 9h às 11hs, no prédio da Rádio Comunitária Paulo Afonso FM,no Bairro dos Rodoviários e tem como meta atender exclusivamente ao público do Bairro Tancredo Neves. As aulas terão início no dia 18 de novembro (sábado), inclusive com aulas práticas no Studio da Emissora.

Vagas limitadas

Obs: As aulas serão destinadas exclusivamente às pessoas residentes no complexo do BTN

Mais informações pelo telefone: (75) 9880-7122

Por: Luiz Brito DRT\BA 3.913