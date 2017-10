Idosos do BTN concluíram Curso de Informática Básica para Melhor Idade

Uma animada festa que aconteceu no cine teatro do Centro de Artes e Esportes Unificados marcou a cerimônia de entrega de certificados a mais uma turma da Escola de Informática para Melhor Idade do BTN, na quarta-feira, 11 de outubro. O curso que teve carga horária de 120 horas, nos turnos matutino e vespertino, utilizando programas de computação e acesso à Internet, formou 50 alunos residentes no BTN I, II e II e localidades próximas.

Ao receber seu certificado, a dona de casa Rosa Maria disse que se sente uma pessoa mais feliz e realizada. Para ela, o curso foi uma oportunidade de conhecer o computador, realizar tarefas e conhecer pessoas através das redes sociais.

“Eu agradeço ao prefeito Luiz de Deus e a Dona Clara pela oportunidade que me deram de aprender a trabalhar com o computador. Hoje eu faço tarefas que jamais pensei em fazer antes do curso, e por isso me considero uma pessoa mais feliz”, completou.

A solenidade contou com as presenças da coordenadora do Programa Educação Inclusiva, Márcia Oliveira, representando a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Clara Moreira; do diretor da Soft Informática, Valdir Paiva, além das assistentes sociais Genira Carvalho e Leiliane e José Pionório, representando a Administração do BTN.

Inaugurada em 2011, a Escola de Informática para Melhor Idade do Bairro Tancredo Neves II é mais um serviço gratuito oferecido pela Prefeitura de Paulo Afonso, destinado a pessoas com idade a partir de 55 anos. A coordenação é do Programa Educação Inclusiva da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Com foco nas pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social, o objetivo principal do serviço é minimizar as desigualdades sociais no Município.

Autor: ASCOM/PMPA