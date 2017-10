Homenagens a São Francisco encerraram-se na quarta-feira, 4 de outubro

Os festejos dedicados a São Francisco de Assis, padroeiro de Paulo Afonso e de todas as cidades banhadas pelo chamado Rio da Unidade Nacional, encerraram-se na quarta-feira, 4 de outubro, dia dedicado ao santo protetor dos animais e da natureza.

Pela manhã, dezenas de devotos acompanharam a tradicional procissão que saiu da igreja, construía na década de 1950, em direção ao Beira Rio, na barragem de Moxotó. De lá, acompanhado por pequenas embarcações, o catamarã que conduziu a imagem do santo saiu em cortejo fluvial pelo canal da Usina PA IV até o Balneário São Francisco (Prainha), onde centenas de fiéis acompanhados por bandas marciais cantavam músicas religiosas em agradecimento por graças alcançadas.

A bordo do catamarã estavam o padre José Ednaldo; o prefeito em exercício, Flávio Henrique e outros representantes da Diocese e do Governo Municipal. Após a chegada à Prainha, a imagem de São Francisco, agora conduzida por um caminhão do Corpo de Bombeiros, retornou à sua igreja, numa carreata que percorreu um trecho da BA 210 e avenidas do centro da cidade.

No final da tarde, Flávio Henrique também participou da última procissão. À noite, após a celebração da Santa Missa de encerramento, os devotos de São Francisco participaram da tradicional festa de largo, que começou no dia 25 de setembro, com shows musicais, praça de alimentação, barracas para venda de artigos religiosos, exposições, estande da Secretaria de Meio Ambiente e bingo beneficente.

“A festa de São Francisco é um evento religioso que mostra a força e a fé do nosso povo, uma tradição onde todos os anos as pessoas pagam suas promessas, renovam sua fé e fazer seus pedidos a Deus. Eu vejo como um momento de harmonia, paz e alegria, e sei que a nossa gente também sente o mesmo”, comentou o prefeito em exercício.

Autor: ASCOM/PMPA

Publicado no dia: 05-10-2017