FestTilápia 2017: conheça os pratos de mais 3 restaurantes de Paulo Afonso e Glória

A briga pelo título de melhor prato do FestTilápia 2017 continua acirrada. O festival gastronômico conta com a participação de 13 restaurantes dos municípios de Paulo Afonso e Glória, que disputam a preferência do público.

Os apreciadores da alta gastronomia poderão votar, pela internet, nos melhores pratos do evento. Um júri técnico também avaliará as receitas. Os chefs vencedores receberão prêmios em dinheiro, enquanto que os bares e restaurantes serão premiados com troféus e produtos da alta gastronomia. Os vencedores serão divulgados no dia 27/10.

O FestTilápia é uma realização da Bahia Pesca (empresa vinculada à Secretaria de Agricultura) em parceria com a Ascopa e prefeituras de Paulo Afonso e Glória.

Confira alguns dos pratos mais pedidos:

Prato: Filé de Tilápia ao Sabor do Engenho

Restaurante: Rancho da Carioca

Chef: Raphael Tenório

Composição: Filé de tilápia grelhado com melaço de rapadura, acompanhado de arroz com queijo coalho, farofa de banana da terra e batata noisette.

Prato: Tilápia Filé

Restaurante: Bar e Restaurante Sertões

Chef: Chisato Kawasaki

Composição: Filé de tilápia à parmegiana na chapa, acompanhada de vinagrete e farofa.

Prato: Filé de Tilápia Empanada

Restaurante: Palhoça do Edézio

Chef: Edézio Alcântara

Composição: Filé de tilápia empanado ao molho de maracujá.

Por Jan Penalva