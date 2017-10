Festival Gastronômico Sabores da Tilápia já acontece em Restaurantes de Paulo Afonso e Glória

Desde o dia 1º de outubro, sábado, os restaurantes de Paulo Afonso e Glória que inscreveram pratos para concorrer ao prêmio de Melhor Prato do Festival Gastronômico Sabores da Tilápia, que faz parte do FestTilápia 2017, já estão servindo os mesmos.

São, ao todo, 13 estabelecimentos concorrendo e o público já pode conferir o que há de melhor em receitas à base de Tilápia na região.

A premiação será dia 27.10, no Balneário Canto das Águas, em Glória, para os três melhores pratos Gourmet, com julgamento feito por um júri técnico e, também, pelo voto da população, por meio do link: https://pt.surveymonkey.com/r/saboresdatilapia.

Então, não perca tempo, prove quantos pratos puder e vote pelo melhor ao seu paladar. Veja, aqui, a lista dos restaurantes e os respectivos pratos que estão concorrendo:

Maiores Informações:

ASCOPA 75 3281-3018

BAHIA PESCA 75 3281-5464

Por PAULO LIMA (ASCOM)