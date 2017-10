Festa em homenagem ao Dia das Crianças. “Todos Juntos Contra o Trabalho Infantil”

Com o tema “Todos Juntos Contra o Trabalho Infantil”, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SEDES, em parceria com SESC LER,realizou na quinta-feira, 12/10, na Praça das Mangueiras, a 4ª edição do Projeto Brincadeira de Criança. E neste sábado (14), a partir das 16h, a Festa da Criança será realizada na Praça CEU – Centro de Artes e Esportes Unificados do BTN I.

A organização do evento disponibiliza na Praça CEU para as crianças se divertirem, estandes de pintura de rosto, pescaria, cabine fotográfica, distribuição de sacolinhas de guloseimas, picolé, algodão doce e pipoca, pula-pula, cama elástica, piscina de bolinhas e touro mecânico. Além das atrações, o Circo Depende de Nós, exibição do filme infantil Madagascar 3 e a encenação da peça Repilique com a Companhia de Teatro Roda da Baraúna. E também dentro da programação, as apresentações do Coral Dom Mário Zaneta, dos palhaços Chuck e Palito e da Companhia de Dança Sara Araújo, o show musical de Anderson e Banda Kids e boate infantil, que encerram a programação em homenagem ao Dia das Crianças, que será prestigiada por crianças e adultos dos bairros do complexo BTN.

ASCOM/PMPA

Publicado no dia: 13-10-2017

