Feira de Santana- Dom Guido celebra missa de admissão para Acólitos e Ministério de Leitor

Na noite do dia 16 de outubro, durante os festejos da paróquia São João Paulo ll em Feira de Santana, e na presença dos seminaristas das diversas dioceses que compõem a arquidiocese, o bispo Dom Guido Zendron admitiu ao ministério de acólito os seminaristas João José e Paulo Meneses e ao ministério de leitor o seminarista José Neto.

Na ocasião, o bispo refletiu a missão e vocação dos candidatos ao sacerdócio: “O celibato não é apenas uma abstenção para melhor dedicar-se a vida pastoral, mas onde eu reconheço que entre todos os amores do mundo, o amor de Cristo é o único que me corresponde.” A missa foi dedicada em intenção do seminário Dom Mário Zanetta que há dois anos exerce as atividades pastorais nesta paróquia.

Por Diego Vitorino (seminarista), com foto da Pascom da Arquidiocese de Feira de Santana.