Estado contrata Fundação Carlos Chagas para novo concurso público

Foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) de quarta-feira (18) a contratação da Fundação Carlos Chagas (FCC), empresa que irá organizaro mais novo concurso público do Estado. As secretarias da Administração (Saeb) e da Educação preparam juntas o certame que irá contratar 3.460 profissionais da educação básica, tendo 2.796 vagas para professor e 664 para coordenador pedagógico.

A previsão é que o edital de abertura de inscrições seja publicado no DOE até o fim do mês de outubro. As novas oportunidades de ingresso no serviço público estadual serão distribuídas entre a capital e o interior do estado.

Fonte: Ascom/Saeb