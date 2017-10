Escolas em Ribeira do Pombal recebem visita do secretário da Educação

As escolas da rede estadual localizadas em Ribeira do Pombal receberam, sábado (21), a visita do secretário da Educação do Estado, Walter Pinheiro, que esteve acompanhado pelo prefeito Ricardo Maia e por dirigentes da secretaria. Pinheiro visitou nos colégios estaduais Central de Ribeira do Pombal, Professora Silvia Ferreira de Brito e no Centro Territorial de Educação Profissional (Ceep) do Semiárido Nordeste II.

“Nosso objetivo com estas visitas que sempre fazemos é buscar aproximar cada vez mais a secretaria das escolas, fazendo a ausculta das necessidades, conhecendo os projetos desenvolvidos em cada lugar, verificando também a rede física, sempre com foco no fortalecimento do eixo pedagógico e na preparação de novas ofertas para os estudantes”, destacou Pinheiro.

Para o diretor do Colégio Central, Laelson Ferreira Santana, a visita do secretário e equipe foi marcante. “Desde que assumi a gestão desta escola, foi a primeira vez que um secretário esteve aqui. A equipe da escola ficou satisfeita porque a gente acredita que as coisas vão melhorar. A escola tem uma estrutura boa. A área é grande o bastante para implantar, conforme destacou o secretário, um Centro Juvenil de Ciência e Cultura, para beneficiar toda a comunidade, inclusive estudantes de outras escolas da cidade”, destacou.

No Colégio Professora Silvia Ferreira de Brito, Pinheiro foi recepcionado pela vice-diretora do turno noturno, Edicléia Andrade de Matos, que ressaltou a perspectiva de melhoria na unidade escolar a partir do que foi dialogado. “Ele visitou todos os espaços das escola, conversou com os funcionários e apresentou as possibilidades para 2018, inclusive a contratação de coordenador pedagógico, além de novas ofertas do Pronatec para o atendimento de estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e outros cursos. Ele nos apresentou também uma forma de integrar as três escolas, a partir de projetos do eixo pedagógico”, destacou Edicléia. O colégio possui 1.110 alunos e atende as modalidades anos finais do Ensino Fundamental II, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos.

No Ceep Semiárido Nordeste II, o secretário percorreu todas as instalações, incluindo os laboratórios de enfermagem, edificações, desenho, agropecuária, informática e análises clínicas, este último em processo de implantação. Ele foi recepcionado pela diretora Eloísa Boaventura Guimarães. “Percorremos a escola toda, vimos as demandas mais importantes e dialogamos sobre a integração com as demais unidades escolares. Foi muito proveitoso”, avaliou Eloísa. O Ceep Semiárido Nordeste II oferta os cursos de técnico em Enfermagem, Nutrição, Análises Clinicas, Edificações, Agropecuária, Contabilidade, Administração e Recursos Humanos.

Fonte: Ascom/Secretaria da Educação do Estado