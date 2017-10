Encerramento dos Jogos Estudantis acontece nesta sexta-feira, 6/10

Abertos no dia 15 de setembro, os Jogos Estudantis de Paulo Afonso chegam ao seu final nesta sexta-feira, 6 de outubro.

As competições de futebol, futsal, atletismo, queimado, vôlei, xadrez, handebol, natação e basquete foram realizadas no Estádio Álvaro de Carvalho, Ginásio Luís Eduardo Magalhães e nas quadras do Clube da Vila Militar, CEMPA, IFBA, CPA, COPA e Escola João Bosco Ribeiro.

Às 14h30, as equipes que participaram do evento realizado pela Secretaria Municipal de Educação, desfilarão da Rua do Gangorra até o Estádio Álvaro de Carvalho, onde acontecerá a solenidade de encerramento, com as presenças do prefeito em exercício, Flávio Henrique; do secretário de Educação, Severino Alves de Oliveira Lima e convidados.

