Encerrados os Jogos Estudantis de Paulo Afonso

Depois de 22 dias de atividades esportivas, na sexta-feira, 6/10, chegou ao fim um dos maiores eventos de integração escolar do município de Paulo Afonso, realizado pela Secretaria Municipal de Educação.

Os JEPA – Jogos Estudantis de Paulo Afonso contaram com a participação de 2.600 atletas de escolas municipais, estaduais e particulares, além do IFBA. As competições de futebol, futsal, atletismo, queimado, vôlei, xadrez, handebol, basquete e natação foram realizadas no Estádio Álvaro de Carvalho, no Ginásio Luís Eduardo Magalhães, nas quadras do CEMPA, IFBA, CPA, COPA, Escola João Bosco e na piscina do Clube da Vila Militar.

Após o desfile das equipes pela Rua do Gangorra, aconteceu a cerimônia de encerramento no Estádio Álvaro de Carvalho, com as presenças do prefeito em exercício, Flávio Henrique; dos secretários de Educação, Severino Alves de Oliveira Lima; de Administração, Hermes Benzota de Carvalho Jr e de Meio Ambiente, Clodoaldo Queiroz; do diretor do Departamento de Esportes, José Matias Neto. Na abertura, houve apresentação cultural com crianças da Escola Municipal Casa da Criança II.

O prefeito em exercício, Flávio Henrique, disse que a pratica esportiva além de desenvolver habilidades, educa e ajuda o ser humano a melhorar suas atitudes.

“Em nome da Prefeitura, eu parabenizo os organizadores, professores e atletas pelo sucesso dos JEPA. Vocês são os atores principais desse evento, e, portanto, merecem nossa homenagem. Prossigam nessa labuta de fazer com que o esporte cresça cada vez mais em nossa cidade”, concluiu.

O secretário de Educação, Severino Alves de Oliveira Lima, parabenizou a sua equipe e os participantes, agradecendo pelo empenho, o que segundo ele, resultou no sucesso do evento.

“Os Jogos Estudantis 2017 foram revestidos de sucesso, mas nós pretendemos marcar os pontos positivos e os negativos, para que em 2018 possamos fazer melhor. Parabéns a todos”, disse o secretário.

A última competição foi de Futebol Categoria Sub-17, entre as equipes CETEP I e Colégio 7 de Setembro. O time do CETEP I foi o campeão, vencendo o 7 de Setembro por três a zero

Autor: ASCOM/PMPA

Publicado no dia: 06-10-2017