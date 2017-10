Em Paulo Afonso, governador em exercício visita produtora de alevinos de tilápia

Durante viagem a Paulo Afonso na sexta-feira (27), o governador em exercício João Leão visitou a maior empresa produtora de alevinos de tilápia do país, a ATT Internacional.A empresa produz um milhão de alevinos por mês e mais 1,2 milhão de peixes juvenis. “Nós estamos aqui na AAT Internacional, uma empresa de ponta que qualquer estado do mundo quer sediar. Eles fornecem tilápia para toda a Bahia e outros estados brasileiros. Eles são um exemplo de uma Bahia cada vez mais desenvolvida”, afirmou Leão. Ele aproveitou para navegar no Rio São Francisco, onde conheceu fazendas de criação de peixes em gaiolas, e visitou a sede da associação dos criadores de tilápia de Xingozinho, no município de Glória. Ainda na sexta, Leão participou da abertura da Feira de Negócios da Aquicultura Aquanegócios, evento que almeja novidades e oportunidades para o setor na Bahia.