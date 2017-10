Educadores da Rede Municipal participaram da formação sobre a Prova Brasil

Nos dias 2 e 3 de outubro, a professora Anna Virgínia Felix de Araújo, diretora da Consultoria Saber, esteve no município de Paulo Afonso,juntamente com as professoras Ana Paula Boaventura e Hosana Dantas. As convidadas da Secretaria Municipal de Educação atuaram como orientadoras de estudos relacionados ao descritos Prova Brasil, em momentos de formação, sendo alguns direcionados a gestores e coordenadores.

A temática para os dois dias do encontro que aconteceu no auditório da Escola Municipal João Bosco Ribeiro, seguiu com estudos direcionados ao Projeto Político Pedagógico e Conselho Escolar e com professores da Educação Infantil, com o tema: A Importância do Desenvolvimento Infantil com o 1º Ciclo.

Do 1º ao 3º ciclo o tema foi: Letramento e Alfabetização – Psicogênese da Língua Escrita. Estas três formações foram realizadas com a mediação da professora Anna Virgínia Felix de Araújo. Segundo ela, foram dois dias de troca de experiências e conhecimentos.

As formações dos professores do 5º a 9º ano, com o tema: Prova Brasil nas áreas de língua portuguesa e matemática tiveram como mediadoras as professoras Ana Paula Boaventura e Hosana Dantas.

Para as professoras, os encontros sobre a Prova Brasil têm sido avaliados significativamente pelos professores, que têm contribuído para a preparação dos estudantes com os descritores para a realização dos simulados.

Autor: ASCOM/PMPA

Publicado no dia: 06-10-2017