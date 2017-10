Edson Lucena, pronto para a “batalha” de 2020

Primeiramente, gostaria de deixar claro que tenho essa intenção, e não me faço de rogado. Tenho clara e objetiva intenção de, em 2020, pleitear uma vaga para vereador da minha cidade. O partido não tendo objeções, essa é a realidade.

Sim. Estou pronto para a batalha. Ou melhor dizendo, pronto para a guerra, pois o enfrentamento será pesado. Pleitear algo, dentro de um sistema no qual, na maioria das vezes, existe tabela de precificação, não é fácil. Mas tenho consciência, paciência e honradez.

Ainda é muito cedo para explanar uma plataforma, apesar de já ter a minha engavetada há um bom tempo.

Só me resta esperar a hora de entrar em campo, certo de que a minha alma não está à venda, e enquanto candidato, só me interessam os votos daqueles que, como você diz, “tem a cabeça no pescoço”. Quem quiser favores e/ou vantagens, pode escolher outro para efetuar a troca do seu voto, pois o meu não será trocado, mas sim, espontâneo, limpo, consciente e isento.

Se existem leis eleitorais, essas serão seguidas à risca. Sempre fui muito legalista e exigente com a minha consciência e vida profissional. E é disso que o povo está precisando. Chega dessa câmara focada no umbigo do rei, quando o cordão umbilical, em verdade, está nas mãos do povo.

Vamos unir os melhores para entregar o melhor.

Precisamos sim de juventude, mas acima de tudo, jovens sem vícios do atual modus operandi que assola o nosso país. Vejo muitos, sem citar nomes, que traçam projetos de poder pelo poder, e disso já estamos de saco cheio.

O poder emana do povo, e é para esse e por esse, que essa juventude deve se engajar.

Quem entrar com outra visão, já estará entrando num passado que, no presente está sendo condenado.

Por: Edson Lucena