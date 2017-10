Dom Guido celebra missa para jovens e explica: ‘Quando o nosso coração é de Deus, somos santos verdadeiros’

A Dimensão Bíblico Catequetica organizou no domingo 15/10, o 1º encontro para jovens crismandos de Paulo Afonso, no colégio João Bosco, tema: “Ser santo sem deixar de ser jovem”.

À tardinha, o bispo dom Guido Zendron celebrou a santa missa lembrando que, ao voltar de Ribeira do Pombal, passando pela Prainha viu que outros jovens procuravam diversão e que eles optaram por algo diferente.

Homilia

“Tanto eles (na praia) quantos vocês procuram a mesma coisa: a felicidade (…) o que move a nossa vida é o interesse, mas depois do pecado original nós não temos mais clareza do que é o ‘bem’ nem o ‘mal’, achamos que o verdadeiro bem é o que me dá satisfação, porém, mesmo as coisas mais bonitas vão morrer: a mãe e o pai, o filho, o amigo, o dinheiro acaba, então quando eu aposto a minha vida nas coisas vou ficar triste.”

Em que consiste a santidade?

“O que Deus quer de nós não é que vamos à missa, não é que obedecemos ou castidade; o que ele quer de nós é o coração, e por isso eu vou à missa, eu obedeço, sou casto e participo da Igreja, porque eu posso fazer tudo isso sem amar a Deus nem ao próximo.”

A santidade mentirosa e a verdadeira

“Celebrando Santa Tereza D’Ávila e vendo que existe a verdadeira santidade, afirmo que há também a falsa, àquela vivida pelos fariseus, eles sabiam tudo sobre as leis, mas não amavam o próximo. Então vejam as pessoas que estão aqui acompanhando vocês, poderiam estar se divertindo, mas estão aqui porque amam vocês mas do que vocês se amam, e se preocupam, e às vezes ainda mais do que os pais de vocês, o amor de Cristo vem pelas pessoas, por isso vale a pena fazer tudo por Ele.”

Pascom