Desfile e apresentações de capoeira abriram o Campeonato Cachoeira de Paulo Afonso

Teve início na noite de sábado 21/10, no Estádio Álvaro de Carvalho, o Campeonato de Futebol Cachoeira de Paulo Afonso, com quatro jogos envolvendo times das categorias Sub-11, Sub 13, Sub-15, Sub-18 e Aberto.

O desfile de abertura do evento realizado pela Liga Desportiva de Paulo Afonso e pela Prefeitura, sob a coordenação do Departamento de Esportes, saiu do Centro de Cultura Lindinalva Cabral, percorrendo a Avenida Getúlio Vargas, até o estádio, onde o prefeito em exercício, Flávio Henrique, declarou a abertura da competição.

“É um momento em que percebemos a satisfação de todos que organizam e participam de mais um evento esportivo importante para nossa cidade. A Prefeitura de Paulo Afonso, junto com a LDPA, a Secretaria de Cultura e Esportes e o Departamento de Esportes, tem incentivado a prática esportiva no município. Queremos transformar nossa cidade na terra do esporte, e a Prefeitura vai apoiar sempre. Em nome do Governo Municipal eu declaro oficialmente aberto o Campeonato Cachoeira de Paulo Afonso, desejando a todos uma competição sadia e justa”, disse Flávio Henrique.

A solenidade contou com a participação da Banda Marcial Luiz de Deus, dos Grupos Desbravadores e Aventureiros da Igreja Adventista do 7º Dia, além do Projeto Esporte Educar e grupos de Capoeira, Jiu Jitsu, Muay Thai, Corrida de Rua e o Projeto Percussiclando. Também prestigiaram o evento, os secretários de Governo Hermes Benzota de Carvalho Jr (Administração) e Luiz Humberto (Administração do BTN) e o vereador líder da Bancada Governista, Alexandro Fabiano (Leco).

Autor: ASCOM/PMPA

Publicado no dia: 22-10-2017

Informe Publicitário